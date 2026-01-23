¡Ö¿ÍÌ®¤¨¤°¤¤¡×¥Ò¥«¥¥ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¿ÆÌ©´Ø·¸¡¡2¿Í¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¡ÖÌóÂ«¡×¤È¤Ï
¿Íµ¤YouTuber¤ÎHIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î23Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö·Ò¤¬¤ê¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï5Æü¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö´èÄ¥¤ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¤½¤·¤ÆWBC¤â¡×
¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª¤«¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È»þ·×¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤òÈà¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤¬»þ·×¤ò¤Ä¤±¡¢ÎÙ¤Ç»Ø¤ò¤µ¤¹²¬ËÜÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢
¡Öº£ÅÙ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ªÂ·¤¤¤Ç»þ·×Çã¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë´èÄ¥¤ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¤½¤·¤ÆWBC¤â¡¡¡ô²¬ËÜÏÂ¿¿ ¡ô¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡¡ôrolex¡×
¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤¢¤ë¤Î¤«¡ªÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¡¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿ÍÌ®¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¥§¥§¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Ï24Ç¯5·î5Æü¤Ë¤âX¤Ç¡Öµð¿Í¤Î¤ª¤«¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥·¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£