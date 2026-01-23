ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÃæÀ¤¤Î½¸Íî¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
»ñ¸»¤ä¿Íºà¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ÆÅÔ»Ô¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½¸Íî¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃæÀ¤¤Î¼ÂºÝ¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤òÂç¤¤¯Ã±½ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÎò»Ë³Ø¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Why medieval city-builder video games are historically inaccurate - Leiden Medievalists Blog
ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤ÏÀïÎ¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤È·Ð±Ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç1990Ç¯Âå¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤ÏÃæÀ¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊºîÉÊ¡ÖThe Settlers¡×¤ä¡ÖKnights and Merchants: The Shattered Kingdom¡×¡¢¡ÖAnno¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÏKnights and Merchants¤Î¥²¡¼¥à²èÌÌ¡£
ÃæÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿å¸»¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê»ñ¸»¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤ËÂ¼¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â»ñ¸»¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç½¸Íî¤Ë¿·¤·¤¤²È¤ä»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·úÃÛ»ñºà¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹òÊª¤ÎºÏÇÝ¤ä²Ã¹©¡¢ÍÓ¤ò°é¤Æ¤ÆÍÓÌÓ¤ò²Ã¹©¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Îò»Ë³Ø¼Ô¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¢¡¦¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë½¸Íî¤¬»ñ¸»¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¼«Á³¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡ÖÍµ¡Åª¤ÊÀ®Ä¹¡×¤Î·Á¤Ï¡¢°ì¸«¹çÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤ÆÎò»ËÅª¤Ë¤ÏÀµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¹Í¸Å³Ø¤äÎò»Ë¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢½é´üÃÊ³¬¤Î½¸Íî¤ÏÆÃÄê¤ÎÀß·×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×²è¤µ¤ìÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡¢À¾Îñ1000Ç¯¤«¤é1300Ç¯¤´¤í¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÆîÉô¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡ÖÀ¾¥Ö¥é¥Ð¥ó¥È¡×¤Î±ß·ÁÁñ±à¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£ÀÄ¤¤Àþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Àî¤Î¶á¤¯¤Ë·¡¤Î¤¢¤ë²°Éß¤¬·úÀß¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÊü¼Í¾õ¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÇÀ¾ì¶è²è¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁñ±à¤Ï¡ÖBORCH(¥Ü¥ë¥Õ)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Ï³¹Ï©½¸Íî¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Î¼¾ÃÏÂÓ¤Î³«È¯¤òÇ°Æ¬¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤ò¿âÄ¾¤Ë¶èÀÚ¤ë·Á¤Ç¡¢ÇÀ¾ì¤È¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¶Ñ°ì¤ÊÂç¤¤µ¤ÎÄ¹Êý·Á¤Î¶è²è¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µï½»ÃÏ¤òÁª¤Ö¾å¤Ç¡¢¶á¤¯¤ËÀî¤Ê¤É¤Î°ûÎÁ¿å¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÌºîÃÏ¤äËÒÁðÃÏ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë½é´ü¤Î½¸Íî¤Ï·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½é´ü·×²è¤ÏÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¡Ö»ñ¸»¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤·¤Æ½¸Íî¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Íµ¡Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ï¥²¡¼¥àÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ñ¸»¤è¤ê¤âÎÎ¼ç¤äÃÏ¸µµ®Â²¤Ê¤É¤Î½êÍ¼Ô¡¢ÃÏ·Á¡¢¿å¸»¡¢¼þ°Ï¤Î½¸Íî´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö½é´ü¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿·ÁÂÖ¤¬Ä¹¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÃæÀ¤¤Î·ÐºÑ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¶¼°Ò¤È¾ï¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¶È¤ÎÍ¾¾êÀ¸»ºÊ¬¤Ï¶µ²ñ¤äÉõ·úÎÎ¼ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¶§ºî¤äÅðÂ±¡¢ÀïÁè¡¢±ÖÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â½¸Íî¤¬²õÌÇ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÎ¼ç¤ä¶µ²ñ¤¬Ê¿Ì±¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿µÁÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤ò¹Ìºî¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤¬¶¦Æ±ÂÎ¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÃæÀ¤¤Î½¸Íî¤Ë¶á¤Å¤¯¤ÈºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂ¼¤Î¹Ê¼óÂæ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÀ¾ì¤äÂ¼Íî¤ò½±¤¦¼Ô¤òºÛ¤¯¤¿¤á¤Î¸·¤·¤¤»à·ºÀ©ÅÙ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢ÃæÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤Î¡Ö»ñ¸»¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÅÔ»Ô¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÎã³°Åª¤Ê¤³¤È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæÀ¤¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¤«¤éÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤ËÀµ³Î¤ÊÃæÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¡×¤òºî¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤¹¤Ù¤¤«¤ò¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤ÏÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢½¸Íî¤ÏºÇ½é¤Ë·×²è¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡ÖÍµ¡Åª¤ÊÀ®Ä¹¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½¸Íî¤ÎÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÁªÂò¤è¤ê¤â¡¢ºÇ½é¤ÎµòÅÀ¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Îò»Ë¤ÎºÆ¸½¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤Ï¡ÖCities Skylines¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCities Skylines¡×¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤ÏÄ¾ÀþÆ»Ï©¤È¶ÊÀþÆ»Ï©¤ÎÎ¾Êý¤ò·úÀß¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¾õ¤Ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢½ÀÆð¤ÊÆ»Ï©ÉÁ²è¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÀ¤¤Î¹ÌºîÃÏ¤Î·Ê´Ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿Æ»Ï©¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°Ê²¼¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎPlay Curiously¤¬¡ÖCities Skylines¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÃæÀ¤¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÎÂ¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÃæÀ¤¤ÎÅÔ»Ô¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤¬¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Story of Zagreb Ep. #2 - Slavs & Avars | Cities: Skylines - YouTube
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿åÊÕ¤ò½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤¿ÅÔ»Ô·×²è¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¹¿¿å¤Î´í¸±À¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏËÒÁðÃÏ¤ä¹ÌºîÃÏ¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¹¿¿å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÃæÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¥²¡¼¥à¤Ç¤âºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢ÃæÀ¤¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈÎò»ËÅª¼ñ¸þ¤òºÇ¤â¹â¤á¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¶µ²ñ¤äÎÎ¼ç¤¬»ñ¸»¤ÎÍ¾¾êÀº»»Ê¬¤ò¤«¤¹¤á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀÇ¶â¤äÃÏÂå¤ÎÆ³Æþ¤ò¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤Ïµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤¬»ñ¸»¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÎÎÅÚ¤ä¿Í¸ý¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¼Â¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥²¡¼¥àÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤â¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÎò»ËÅª»ëÅÀ¤«¤éÀ¤³¦¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤ÏË¤«¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¥±¥ë¥¯¥Û¥Õ»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£