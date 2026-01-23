県内の各自治体では、超短期決戦の衆院選に向けて、急ピッチで準備が進んでいます。



下高井郡・木島平村では23日、村の「26か所」に選挙ポスターを張るための掲示板を設置しました。



作業にあたるのは、村から委託を受けた地元の業者です。



最初に掲示板を設置する予定の場所は雪捨て場になっているところ。

除雪してからようやく見えた地面に木材を打ち込みます。



さらに山沿いへと移動すると1メートルを超える積雪がある場所も。





地元の業者「ここは、ここらへんで1番雪深いところだもんね」掲示板設置だけなら通常「5分」で終わると言いますが、雪かきをしてから設置すると「15分以上」かかっていました。地元の業者「全国的にもそうなんだけど大変なんだけど案外と今年この村自体は雪少ない方なので冬の選挙だからしょうがないって言えばしょうがないと思うんですけど。出来ればね3月ころの選挙にしてもらえれば良かったんだけどね」木島平村の選挙管理委員会によりますと、異例の短期決戦で「投票所の入場券」の発送が公示翌日「１月28日」の期日前投票の開始に間に合わないといいます。期日前投票は本人確認ができれば可能ですが、村では準備が整い次第発送する方針です。