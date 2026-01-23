XG¡¢ÂÔË¾¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE CORE - ³Ë¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHYPNOTIZE¡×MV¤â¸ø³«
¡¡HIPHOP¡¿R¡õB¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE CORE - ³Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖHYPNOTIZE¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛXG¡¢ÂÔË¾¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHYPNOTIZE¡×MV
¡¡ÂÔË¾¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE CORE - ³Ë¡Ù¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜ¼Á¤òºÇ¤â¿¼¤¯É½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®³Ú¶Ê¤Î¡ÖGALA¡×¡Ö4 SEASONS¡×¤ò´Þ¤à·×10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖHYPNOTIZE¡×¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½¼Â¤ÈÌ´¤Î¶³¦¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÌ¥ÏÇ¡×¤È¡ÖºÅÌ²¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤â¡Ö¿¼³¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢Æ³Æþ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ëÀþ¤ÈÀ¼¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢¿ï½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡Ê±²¡Ë¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë´¶³Ð¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¿åÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢ºÅÌ²¾õÂÖ¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¿¼¤¤À¤³¦¤ØÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎË×ÆþÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡XG¤Ï¡¢¤¤ç¤¦23Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡ØMUSIC BANK¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖHYPNOTIZE¡×¤ò½éÈäÏª¡£¤¢¤¹24Æü¤â´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØShow! Music Core¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØTHE CORE - ³Ë¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØXG WORLD TOUR: THE CORE¡Ù¤ò2·î6Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
