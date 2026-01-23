À¥¸Í¹¯»Ë¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¡ÖÃó¼Ö¾ì¤ËÃÖ¤¯¿Í¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¡¡EXIT·ó¶á¤Î²ò·èË¡¤Ï¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ê37¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖEXITV¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥«¡¼¥È¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þµ¢¤ë¿Í¤ä¡¢¥«¥´¤ò¾è¤»¤ë¥«¡¼¥È¤È»Ò¶¡¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥È¤ò¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤ËÌá¤¹¿Í¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃó¼Ö¾ì¤ËÃÖ¤¯¿Í¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈEXIT¤Î2¿Í¤ËÌä¤¤³Ý¤±¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É³Î¿®ÈÈ¤ÇÃ¯¤«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÀäÂÐ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡Â¾¿Í¤¬ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥«¡¼¥È¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÒ¤Å¤±¤ë¡×¤ÈÀ¥¸Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤È·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¤¨¤é¤Ã¡×¤È´¶¿´¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¥«¡¼¥È¤òÌá¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÊÒ¤Å¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢·ó¶á¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢²¶ÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¢¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡·ó¶á¤Î²ò·èË¡¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¯¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©²¿¤Ç¤½¤ì¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£1²ó¸À¤ï¤ì¤¿¤é2²óÌÜ¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢À¥¸Í¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£·ó¶á¤Ï¡ÖÃí°Õ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£