ºëµþÀþ¡È¿ÏÊª¡É17ºÐ¾¯Ç¯¤òË½ÎÏ¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ä¥Ï¥µ¥ßÍÍ¤ò¾èµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¤«¡¡µÞÄä¼Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¤Ê¤ÉÃË½÷3¿ÍÈÂÁ÷

Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎºëµþÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç23Æü¸á¸å¡¢17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¿ÏÊª¤ò¾èµÒ¤Ë¸þ¤±¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌ¶èÃæ½½¾ò¤ÎºëµþÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡Ö¥Ï¥µ¥ß¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬ÅÅ¼Ö¤Î9¹æ¼Ö¤Ç¥Ï¥µ¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¾èµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¤Ï¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬ºëµþÀþ¤Î½½¾ò¡ÝÀÖ±©±Ø´Ö¤ÇµÞÄä¼Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢60Âå¤«¤é80Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬Å¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤ÇºëµþÀþ¡¢¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¡¢±§ÅÔµÜÀþ¡¢¹âºêÀþ¤ÎÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å6»þ5Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£