Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ç¤âÁê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¬1¡Á9ÈÖ¤Þ¤Ç¡Ä¡×
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ºå¿ÀÆ±´ü¤Ç¸½¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦»°É©½Å¹©West¤Ë½êÂ°¤¹¤ëËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎYouTube¡ÖJOH¡ß¥¸¥ç¥¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ç¤âÂÇ¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤é³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤È3·î31Æü¤Î3ÀïÌÜ¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç6²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤È¹¥Åê¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤ä¤·¡¢¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Û¤ÜÅê¤²Â³¤±¤¿Æ£Ï²¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤ò10¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦75¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¥×¥íÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡ÊÂçºå¶Í°þ¤Ç1³ØÇ¯²¼¤Î¡Ë¿¹Í§ºÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤¬1ÈÖ¡Á9ÈÖ¤Þ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ì¡¢°Õ³°¤È¿¹¤ÎÊý¤¬À¨¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹Í§ºÈ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹âÂ´1Ç¯ÌÜÊá¼ê¤Ê¤¬¤é41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦275¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÂÇÎ¨¡¦287¡¢17ËÜÎÝÂÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¥×¥í¤È¤ÎÂÐÀï¤â¡Ö¿¹Í§ºÈ¤¬´ð½à¤À¤«¤é¡£´ð½à¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Í¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡