1月24日より工事開始

阪急電鉄の公式SNSアカウントが、大阪梅田駅のリニューアル工事が始まると投稿しました。これについて、SNSでは多くの反響が寄せられています。

【写真】えっ…これが見納めの「大阪梅田駅の名物風景」スゴい全貌です

同社は2022年に阪急阪神ホールディングスが発表した「梅田ビジョン」の実現に向け、このほど「大阪梅田駅の将来のありたい姿」を策定。今回の抜本的なリニューアルは、その具体化に向けたもので、大阪梅田駅を進化させ「世界と関西をつなぐ国際交流拠点」を目指すとしています。

大阪梅田駅は9線10面のホームがあり、マルーンカラーの電車がズラリと並ぶ光景や、ピカピカに磨き上げられたホームの床が名物となっています。

駅のリニューアルでは、まず3階コンコースとホームのリニューアルが実施される予定。将来の「芝田1丁目計画」における阪急ターミナルビルの建て替えを見据え、来年1月頃から神戸線、春頃から宝塚線、秋頃から京都線の列車停止位置を約14m十三側に順次移動させる工事が始まります。

同アカウントによると2026年1月24日より、「神戸線の7・8・9号線の停車位置が変更になる」とのことで「阪急電車がズラリと並んでいる様子を目に焼き付けてきました！」と投稿しています。

今回の投稿を見たSNSユーザーは「寂しくなるなぁ〜」「この光景が見られるのは今だけって思うと、次に来た時どこが一番変わってるのか気になるなあ。」「阪急梅田名物見納め！！」「きれいに並んでる！！かっこいい！」「ホンマにいよいよやね」「な゛！もう見れない！」といったコメントを公式アカウントへ寄せています。