ºùÅç¤ÇÉÔ¿³²ÐÁê¼¡¤°¡¡Íî¤ÁÍÕ¤Ø¤ÎÊü²Ð¤Ç¹â¹»À¸¤é3¿ÍÁ÷¸¡¡¡¸¶ÉÕÁ´¾Æ¤Ê¤ÉÂ¾¤Î²ÐºÒ¤È¤Î´Ø·¸ÁÜºº
¡¡ºùÅç¤ÇÍî¤ÁÍÕ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤é3¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤¬¼¯»ùÅçÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Ç¤ÏÉÔ¿³²Ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ3¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÉÔ¿³²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹
¡¡Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔºùÅç²£»³Ä®¤ÎÌµ¿¦¹¬ÎèÎÉÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¡¢ËÜÀÒ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤ÇÌµ¿¦¤Î¾¯½÷¡Ê17¡Ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê16¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢1·î15Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¸Ï¤ìÁð¤¬¾Æ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯1Âæ¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á7·ï¤ÎÉÔ¿³²Ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö°ì½ï¤Ë¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£3¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎÉÔ¿³²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤ò´Þ¤áÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£