¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï´¨ÇÈ¤Î£²²óÌÜ¥Ô¡¼¥¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¡£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó·ÙÊóµéÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÍ×Ãí°Õ
¡¡£±·î£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢´¨ÇÈ¤Î£²²óÌÜ¥Ô¡¼¥¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡££²£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÆÅÙ¤ÎÂçÀã¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿µþºå¿À¤«¤éÆî¤ÎÃÏ°è¤â¡¢¸á¸å¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´¡î¤«¤é£²¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£µ¡î¤«¤é£¸¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ãë´Ö¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£²£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£²£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï°ìÃ¶Åß·¿¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢£²£¸Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇºÆ¤ÓÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Âð¤Î²Ð»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£