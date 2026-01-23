ソフトバンク・牧原大成内野手が２３日、福岡・小郡市内で自主トレを公開し、選出されている３月のＷＢＣに向け、米国を警戒した。

午前は遊撃、二塁、外野でノックを受け、午後からは約２時間の打撃練習。２大会連続で選出されたＷＢＣに向けて「いつでも実戦に入っていけるような体作り」をテーマに、日々練習に取り組んでいる。

報道陣から対戦が楽しみな国を聞かれると「今年はアメリカとかすごい力を入れてくると思う」と答えた。米大リーグのヤンキース・ジャッジや、フィリーズのハーパーらメジャー屈指の選手たちがすでに参加を表明しており、連覇を目指す日本にとっては強敵。前回大会、優勝の瞬間に中堅手を務めていた牧原大は「『憧れない』ように、頑張ります」と、ニヤリ。２３年の決勝で対戦した際、ドジャース・大谷翔平が試合前に話した「憧れるのはやめましょう」になぞらえて、対戦を心待ちにした。「前回は重圧がすごかった。逆に経験できたからこそ、シーズン中の緊張する試合とかは、いい緊張感でいけるようになった」。もう一度世界一をつかみ、チームのリーグ３連覇にも還元する。