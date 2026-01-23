¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤¬¸ì¤ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥é¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¹á¹Á±Ç²è¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ØÍßË¾¤Î³¹ ¸ÅÏÇ»Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹á¹Á¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¼ç±é¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡Ù¤¬¡¢ºòÇ¯ÆüËÜ¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó´ÆÆÄ¡¢²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥©¥ó¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡ÊÅ¢°Ë·ò¡Ë
1991Ç¯¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£±Ç²è¡ØÍßË¾¤Î³¹ ¸ÅÏÇ»Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê1996¡Á¡Ë¤ä¡ØÉ÷±À ¥¹¥È¡¼¥à¥é¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¡Ê1998¡Ë¤Ê¤É¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ø¥¤¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ó ·Ñ¾µ¡Ù¡Ø¥¤¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ó ´°·ë¡Ù¡ØSPL Ïµ¤èÀÅ¤«¤Ë»à¤Í¡Ù¡Ø¥¥ç¥ó¥·¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¹á¹Á±Ç²è¤ÎÌ¾ºî¤ÎµÓËÜ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£º£ºî¤¬´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥©¥ó¥¦¥£¥ó¡ÊÄÄ¸÷±É¡Ë
ºî¶Ê²È¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¡ØÉ÷±À ¥¹¥È¡¼¥à¥é¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥¡¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØSPL Ïµ¤èÀÅ¤«¤Ë»à¤Í¡Ù¡ØÁÜºº´±X¡Ù¤Ê¤É±Ç²è²»³Ú¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¼ç¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥¿¡¦¥à¥¤¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¯¥©¥Ã¥¯¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ä¥§¡¼¤Ê¤É¡£
¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤µ¤ó¤¬Åù¿ÈÂç¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹âÃÎ¸©¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¹á¹Á±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥»¥ó¥ï¡¼¡Ê¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤ÇÀÄ½Õ»þÂå¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿½÷Í§Ã£¤ÈºÆ²ñ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÈà½÷¤Îë¾Êó¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥»¥ó¥ï¡¼¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÌ¼¤ÈÌ¾¾è¤ë¾¯½÷¤¬¸½¤ì¡Ä¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤È²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤ÎÉº¤¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡ »°¿Í¤Î¤´´Ø·¸¤ä¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡¡¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥©¥ó¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¿ïÊ¬»þ´Ö¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²»³ÚÅª¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¹á¹Á¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÃøÌ¾¤Ê²»³Ú¿Í¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢É¬¤ºÈà¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë´ÆÆÄ¤¬¡Ö±Ç²è¤ò»£¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê±Ç²è¤ò»£¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²»³Ú¤Î±Ç²è¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢²»³Ú¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥©¥ó¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ËÍ¤â´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤¬´°À®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡¡¥¤¡¼¥¥ó¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢Èà¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÍßË¾¤Î³¹ ¸ÅÏÇ»Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤ÆÈà¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤ä±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤â¿¿Ùõ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥©¥ó¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤±Ç²è¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥©¥ó¥¦¥£¥ó¡¡ËÍ¤È¥¤¡¼¥¥ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¡¢ËÍ¤¬Èà¤ÎÀ¼¤ä²Î¤¤Êý¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¡¢²Î¤¦Èà¤ò¸«¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¿¿»÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤âÈà¤ÎÀ¼¤ä²»¼Á¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Ï¹á¹Á¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¤¡¼¥¥ó¤È¤Î»Å»ö¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¼«¿È¤â¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦À¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤É½¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿²Î¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Èà¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦²Î¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥¡¼¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×¤Èµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Í§¿Í¤È¤Ê¤ê»Å»ö¤Î¾å¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬ºÆ²ñ¤¹¤ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¸µÆ±µéÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥Á¥ç¥¤¡£
¨¡¨¡ º£²ó¡¢¥¤¡¼¥¥ó¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÃæÇ¯¤ÎÃË¡¦¥»¥ó¥ï¡¼¤ÈÊì¤ÈÌ¼¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷À¤È¤Î¸òÎ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÌ¼¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥»¥ó¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¼¤Û¤É¤âÇ¯Îð¤Î°ã¤¦¼ã¤¤½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÃ«´Ö¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤âÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃ«¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡¢ÆÃ¤Ë°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¡¢ËÍ¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥¸¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¥¤¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ó ·Ñ¾µ¡Ù¤ä¡ØSPL Ïµ¤¿¤Á¤Î½è·ºÂæ¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥¤¥Ã¥×´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉ÷¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤´¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡Ù¤Ï¡¢Á´¤¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ã¤Ã¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡¡¤Þ¤º¡¢»ä¼«¿È¤¬¥é¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»³Ú¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»£¤ë¤È¤¤â¡¢¼«¤º¤È¥é¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é¥é¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥¤¡¼¥¥ó¤µ¤ó¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MIRROR¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡¡Èà¤È¶¦±é¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯ÁïÌÀ¤ÇÊªÃÎ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀèÀ¸¤òÃµ¤·¤Æ¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤ÏYouTube¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤éÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¸ì³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥©¥ó¥¦¥£¥ó¡¡±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥¢¥ó¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î¶Ê¤Ï¥¤¥¢¥ó¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÃÆ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤Ë¤Ï²»³Ú¤òÍÑ¤¤¤ÆÊª¸ì¤ò¸ì¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤âÈà¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Î²Î¾§Ë¡¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¡¢ÇÄ°®¤Î»ÅÊý¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬Èà¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÍý²ò¤·¤ÆÅú¤¨¤ò¤À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¡¼¥¥ó¤âÀ¼¤ÇÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ÑµÒ¤â¤¹¤°¤ËÈà¤Î²Î¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤È¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥Á¥ç¥¤¤Î¹â¹»À¸»þÂå¤ò¡¢MIRROR¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¤È¡¢¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥¹¡¼¤¬¿ð¡¹¤·¤¯±é¤¸¤ë¡£
¨¡¨¡ ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¡¼¥¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¹á¹Á±Ç²è¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¤Þ¤º¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹á¹Á±Ç²è¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤âÍÍ¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ç¤ÏÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Ç²è¤«¤é¹á¹Á±Ç²è¤Î¿Ê²½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¹á¹Á±Ç²è¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡¡ËÍ¤â¤Ò¤È¸À¤À¤±¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥¤¥Ã¥×¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤ËÈà¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹á¹Á±Ç²è¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¤¡¼¥¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤Ïº£²ó¤ÎºîÉÊ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¿·¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¿Í¤¬±Ç²è³¦¤ÇºîÉÊ¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤ä¹ÔÆ°¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
写真・横山美代子　取材、文・西森路代