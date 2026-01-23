「Curiosity killed the cat」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「好奇心が災いを招く」でした！

「Curiosity killed the cat」は、「好奇心が災いを招く」という意味。

「好奇心が災いを招く」とは、イギリスのことわざが元になった、好奇心が強すぎると身を滅ぼすことになりかねないという意味をもつ言葉です。

「Don't ask too many questions about their private life-curiosity killed the cat.」

（彼らの私生活についてあまり質問しないほうがいいよ。好奇心が災いを招くからね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。