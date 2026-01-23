【『ナイトストライカー』インターグレイXsi PW Ver.】 ワンフェス2026冬にて抽選販売 価格：33,000円

RCベルグはレジンキット「『ナイトストライカー』インターグレイXsi PW Ver」をワンフェス2026冬にて抽選販売することを公式Xで告知した。価格は33,000円。抽選に参加できるのは先着50名。販売数は19個となる。

「『ナイトストライカー』インターグレイXsi PW Ver.」は、Nintendo Switch/Steam用3Dアクションシューティング「ナイトストライカーGEAR」に登場するパールホワイトの機体をイメージした商品。

RCベルグはタイトーのアーケードゲーム「ナイトストライカー」に登場する主人公機「インターグレイXsi」を、1/32スケールのレジンキットを発売しており今回の商品はバリエーションとなる。

レジンキット「インターグレイXsi」はメカデザイナーの柳瀬敬之氏がオリジナルの「ナイトストライカー」からリデザイン、 KuWa (FRAMEOUT MODELS)氏が原型製作を担当することで、組み立てれば設定通りカーモードから、フィギュアモードへ変形する。レジンのカラーにもこだわっており、塗装せずとも設定の雰囲気に近づけることができる。

(C)TAITO CORPORATION ©2025 M2 Co., Ltd.