RCベルグ、ワンフェス2026冬にて「『ナイトストライカー』インターグレイXsi PW Ver.」を19個のみの抽選販売実施
RCベルグはレジンキット「『ナイトストライカー』インターグレイXsi PW Ver」をワンフェス2026冬にて抽選販売することを公式Xで告知した。価格は33,000円。抽選に参加できるのは先着50名。販売数は19個となる。
「『ナイトストライカー』インターグレイXsi PW Ver.」は、Nintendo Switch/Steam用3Dアクションシューティング「ナイトストライカーGEAR」に登場するパールホワイトの機体をイメージした商品。
RCベルグはタイトーのアーケードゲーム「ナイトストライカー」に登場する主人公機「インターグレイXsi」を、1/32スケールのレジンキットを発売しており今回の商品はバリエーションとなる。
レジンキット「インターグレイXsi」はメカデザイナーの柳瀬敬之氏がオリジナルの「ナイトストライカー」からリデザイン、 KuWa (FRAMEOUT MODELS)氏が原型製作を担当することで、組み立てれば設定通りカーモードから、フィギュアモードへ変形する。レジンのカラーにもこだわっており、塗装せずとも設定の雰囲気に近づけることができる。
#WF2026W 夜の街を切り裂く、あのパールホワイトが帰ってくる。『ナイトストライカー』インターグレイXsi PW Ver. ワンフェス会場にて【19個】のみ奇跡の再販！先着50名様限定の抽選販売……当選確率は【約38%】 このチャンス、インターグレイの加速とともに掴み取れ! #オペスト #ナイストgear pic.twitter.com/bTQl07m5Fz- ＲＣベルグ@WF2026(冬)5-09-02 (@RCBelge1984) January 23, 2026
(C)TAITO CORPORATION ©2025 M2 Co., Ltd.