À¾Å´¤Ï23Æü¡¢Å´Æ»¤ÎÊ¿Æü¤Î¥é¥Ã¥·¥å»þ´ÖÂÓ¤Îº®»¨´ËÏÂ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Á´Àþ¤Ç3·î14Æü¤«¤é¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¡¢¸áÁ°7»þÈ¾¤«¤é¸áÁ°9»þ¤ËÊ¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¾å¤ê¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤ò3ËÜÁýÊØ¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü¤Î¸á¸å7»þÂæ¤Ë¿·¤¿¤Ë1ÊØ¡¢ÂçÌ¶ÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤Î²¼¤êÎó¼Ö¤Ç³Î¼Â¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖN¥é¥¤¥Êー¡×¤Î±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£

¡ÖN¥é¥¤¥Êー¡×¤ÎÄê°÷¤Ï200¿Í¤Ç¡¢ÄÌ¾ï±¿ÄÂ¤Ë²Ã¤¨400±ß¤ÎºÂÀÊÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤ËÍ½Ìó¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢³­ÄÍÀþ¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¤¹¡£Ê¿ÆüÄ«¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¹áÄÇ²Ö±àÁ°±Ø¤«¤é³­ÄÍ±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÎó¼Ö¤ò2ËÜÁýÊØ¤·¤Þ¤¹¡£

À¾Å´¤Ï¡¢º®»¨Î¨¤Î´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Í¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£