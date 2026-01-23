Æü¸þºä46»Í´üÀ¸¥È¥ê¥ª¡ÈËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¡É¤¬2Ç¯È¾¿¶¤ê¡ØB.L.T.¡ÙÉ½»æ¡¡»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶
¡¡28Æü¤Ë16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÆü¸þºä46¤«¤é¡¢Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¦Æ£Öº²ÌÊâ¡¦ÅÏÊÕè½Æà¤¬¡ØB.L.T.3·î¹æ¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥éÈ´·²¤Ê¡ÈËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¡É¤¿¤Á
¡¡¡ÈËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë»Í´üÀ¸Ç¯¾¯¥È¥ê¥ª¤¬¡¢Ìó2Ç¯È¾¿¶¤ê¤Ë¡ØB.L.T.¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤ÎÉ½»æ¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É½»æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç3¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥«¥Ã¥È¡£½é¤á¤Æ3¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØB.L.T.2023Ç¯6·î¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ÈÆ±¤¸ÊÂ¤Ó½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½»æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯9·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æü¸þºä46»Í´üÀ¸¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤ä¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë5´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤äÊ¸»úÄÌ¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¤Î3¿Í¤âÎã³°¤Ê¤¯¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤¶½¸¤Þ¤ë¤È²ÃÆþ»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ò¡¢²¼Ä®¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ä¾¦Å¹³¹¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷¤¬º¹¤¹¹ÖÆ²¤Ê¤É¤ò¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»£±Æ¡£²¿¤«¤ÈÀï¤¦Æü¡¹¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡¢Ê¿²º¤ÈÀÅ¼ä¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë°¦¤¹¤Ù¤½Ö´Ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢Ëö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¤é¤·¤¯¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌó1Ëü»ú¤ÎºÂÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â´º¹Ô¡£3¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢²ÃÆþ»þ¤«¤é¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ä¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥éÈ´·²¤Ê¡ÈËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¡É¤¿¤Á
¡¡¡ÈËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë»Í´üÀ¸Ç¯¾¯¥È¥ê¥ª¤¬¡¢Ìó2Ç¯È¾¿¶¤ê¤Ë¡ØB.L.T.¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤ÎÉ½»æ¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É½»æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç3¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥«¥Ã¥È¡£½é¤á¤Æ3¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØB.L.T.2023Ç¯6·î¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ÈÆ±¤¸ÊÂ¤Ó½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½»æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ò¡¢²¼Ä®¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ä¾¦Å¹³¹¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷¤¬º¹¤¹¹ÖÆ²¤Ê¤É¤ò¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»£±Æ¡£²¿¤«¤ÈÀï¤¦Æü¡¹¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡¢Ê¿²º¤ÈÀÅ¼ä¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë°¦¤¹¤Ù¤½Ö´Ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢Ëö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¤é¤·¤¯¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌó1Ëü»ú¤ÎºÂÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â´º¹Ô¡£3¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢²ÃÆþ»þ¤«¤é¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ä¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£