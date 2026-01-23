「町の人に聞きましたあなたは何歳まで働きたいですか？」

（20代・男性）

「今は、先の身体ことはよくわからないのでなんとも言えないけど、目標は65歳まで 」

（20代・女性）

「定年まで」

（インドネシア出身 20代・男性）

「日本には働くために来ました。60歳まで働いて、それからゆっくりしたいです」



（20歳・男性）

「定年までは働きたくない、貯金をして50過ぎくらいまで」



（50代・男性）

「身体が元気なうちは働きたい。目標は80歳」

実は65歳から69歳の2人に1人、そして70歳から74歳の3人に1人が働いている現代。



今回は、人生100年時代、働くシニアについて考えます。

（小玉アナウンサー）

「働く高齢者の数は年々増えていて、2024年、65歳以上の就業者は過去最多の930万人に上りました」

「宮下さんは、2025年度の社会人1年生ですが、何歳まで働きたいですか？」



（宮下アナウンサー）

「60歳くらいまで?」

（小玉アナウンサー）

「実はこんな調査があります。いくつまで仕事をしたいかという調査では『働けるうちはいつまでも』という回答が3割以上」

「約8割が、シニアになっても高い就業意欲を持っています」



（宮下アナウンサー）

「企業側はどうなんでしょうか？」

（小玉アナウンサー）

「全国で70歳までの就業機会を確保している企業は、国の施策もあり、2021年の25.6％から2025年には34.8％と急増」

（小玉アナウンサー）

「県内の企業でも、38.9％が就業機会を確保しています」

（小玉アナウンサー）

「増えるシニア労働者、実際の現場は？そして企業に求められることとはなんでしょうか？」

松茂町に店舗を構える、レンタカー会社です。



県内で事業を始めた11年前から、年齢制限を設けずに働き手を募集してきました。



齋藤 芳照さん67歳です。



5年前に高速バス業界から転職し、契約社員としてフルタイムで勤務。



体力的に続けられる仕事を探していたと話します。

（齋藤 芳照さん（67））

「体力的にも厳しいので、（転職当時は）年金はまだ貰えないし、働かないといけないので、仕事を探していて自分の身体にあわせて働かせてもらえる」

これまでの経験も活かしながら、レンタカーの洗車に事故代車の交換やその手続き、阿波おどり空港からの利用者の送り迎えなど、業務は多岐にわたります。

この日も、洗車の合間に埼玉県からの観光客を空港まで迎えに行きました。



（齋藤 芳照さん（67））

「道の駅くるくるなるとが出来ていまして、そこでいろんなものを食べたりすることもできます。鳴門公園大渦食堂の所ですね」

利用客の受付を行うのは、5年前にケーキ店の販売スタッフから転職してきた、62歳の加村和代さんです。



こちらでは、県内で働く従業員22人中8人が60歳以上、6人が65歳以上です。

（加村 和代さん（62））

「すごくいい経験というか、全然違う職種で仕事をしてみて、今まで同じことばかりやっていたけど、出会う人も変わってやりがいがすごく出てきた」



同僚からの評価は・・・。

（同僚）

「僕たちが見習うことばかりでですね、コミュニケーションの部分、人のかかわり方がすごいなと」



企業側も、人手不足の時代に働き手としての期待を寄せます。

（スカイレンタカー・兼松逸人 代表取締役専務）

「ノウハウを持った人が集まってくれて、今となっては会社の戦力になってもらっている」

「受付事務なんかでも、若い人がいいと思っていたが、一緒に仕事をしていく上で、われわれも発見があったなと」

企業側もシニア世代の雇用を続けるうえで、健康診断の充実や動体視力検査の導入、そして夏場の洗車には、体力を考えて交代制を組むなど工夫しています。

（齋藤 芳照さん（67））

「自分が思っている以上に体力がなくなっているのは確かなので、若い人だとケガしないことでもケガするので」

「あまり頑張りすぎないように、働けるうちは働かないと、物価高なんで今」

「うちの会社で上の人は72、3なんで、できるならそれくらい働きたいですよね」



増える高齢労働者、これからの見通しはどうなのでしょうか？

（徳島労働局・森広茂 職業安定部長）

「高齢の方、どうしても体力が落ちてきたりしていますので、転倒災害などの労働災害に気をつける必要がある」

「例えば働く時間や休憩のタイミング、ひと工夫でかなり変わってくると思いますし」

「職場の方々同士のコミュニケーションをつなぐ意識、話し合いで解決できることも多いと思いますので、そういった面で注意してほしい」

（宮下アナウンサー）

「労働者が働き続けられる環境づくりが大切なんですね」



（小玉アナウンサー）

「実は、高齢者の労災は、30代と比べて男性は2倍、女性は5倍となっています」

（小玉アナウンサー）

「2026年4月から労働安全衛生法が改正され、高齢労働者の労災を防止する環境整備が努力義務になります」

（小玉アナウンサー）

「指針として、ハード面で転倒防止のための手すりの設置や段差の解消、ソフト面ではマニュアルの整備や体力検査が盛り込まれています」

（宮下アナウンサー）

「経験や知識を十分に生かしてもらうためのは、働きやすい環境づくりが欠かせないということなんですね」



（小玉アナウンサー）

「その通りだと思います。ここまで働くシニアについてお伝えしました」