¡Úyosugala¡¦·¯ÅçÆä¡Û¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á°ìÉô¸ø±é¤Î½Ð±é¸«Á÷¤ê¤òÈ¯É½¡¡ÉÂÌ¾¸øÉ½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
22Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öyosugala¡×¤Î·¯ÅçÆä¤µ¤ó¤¬¡¢¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¸ø¼°HP¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úyosugala¡¦·¯ÅçÆä¡Û¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á°ìÉô¸ø±é¤Î½Ð±é¸«Á÷¤ê¤òÈ¯É½¡¡ÉÂÌ¾¸øÉ½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·¯ÅçÆä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¯ÅçÆä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÍñÁãÇ¹¼ð¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÉÂÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÂÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ï¡¢·¯Åç¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Æü¡¢¡Öyosugala¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢·¯ÅçÆä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤òÈ¯É½¡£
¸ø¼°X¤ò°úÍÑ¤·¤¿·Á¤Ç·¯Åç¤µ¤ó¤ÎX¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍñÁãÇ¹¼ð¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¸þ¤±¤¿ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤â¿ä¤·³è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÉØ¿Í²Ê¸¡¿Ç¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¡¢ÍñÁãÇ¹¼ð¤Ç¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Í§¿Í¤¬3¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£ ÍñÁãÇ¹¼ð¤Ï¡¢¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤ÇÂçÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ï¡¢ÄË¤ß¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤ÎÉØ¿Í²Ê¤ÇÈæ³ÓÅªµ¤·Ú¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸¡ºº¤Ç¤¹¡×¤È¿È¶á¤Ë¤â¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢´ÊÃ±¡¦µ¤·Ú¤Ê¸¡ºº¤Ç¤ï¤«¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÉÂµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¼«¿È¤¬ÉÂµ¤¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·¯Åç¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¡¢¡Ö·¯ÅçÆä¤Îº£¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ª¤è¤Ó²óÉü¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢1Æü¤âÁá¤¤Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û