◇競泳北島康介杯第2日（2026年1月23日 東京アクアティクスセンター）

女子50メートルバタフライ決勝は勝ち抜き方式のスキンレースで実施され、25年世界選手権代表の池江璃花子（横浜ゴム）が優勝した。予選では26秒11の大会新記録もマークした池江は、「（予選1本、決勝3本の）4本をしっかり泳げて良かった。決勝は1本くらい25秒台を出したかったが、最後は（決勝最速の）26秒30まで上げられて良かった」と振り返った。

スキンレースは日本国内では昨年の同大会で初導入された方式。決勝1本目は予選上位8人、2本目は上位4人、最終3本目は上位2人で争う。インターバルは4分間で、選手は各々に疲労回復や休憩に努める。短時間で3本を泳ぐため、力配分や駆け引きなども見どころで、国内では初体験だった池江は「トータルして充実したが、緊張して1本目はうまく泳げなかった」と話した。

昨秋に拠点をオーストラリアから日本に戻し、現在は男子平泳ぎの渡辺一平らを指導する高城直基コーチの下で活動する。周りは200メートル種目が主戦場の選手が多く、50メートルバタフライで28年ロサンゼルス五輪を目指す池江とは競技特性も異なるが、「200メートルの練習も多いが、スプリントの練習もやってくれる。やりたい練習の意見が合致して（指導を）お願いした」と話した。

大会は日本国内では唯一とされる、賞金制大会。賞金12万円を手に入れた池江は、使い道を問われると「おいしい物をいっぱい食べたい。うなぎが好きなので、うなぎと日本酒をいただきたい」と笑顔で語った。