岐阜県で「冬に行きたい滝」ランキング！ 2位「ごろごろの滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さが極まるこの季節、滝は力強い流れを封じ込めたかのような姿を見せます。凍りついた水が織りなす造形は、自然の厳しさと美しさを同時に感じさせてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月7〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「冬に行きたい滝（中部地方）に関するアンケート」を実施しました。その中から、岐阜県で「冬に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「細い水流がカーテン状に広がる優雅な滝で、魅力的な気持ちを体感出来るから」（30代男性／岐阜県）、「落差は大きくないが、冬は渓谷全体が氷の世界に変わる、超上級者向けの冬滝として知られているから」（60代男性／愛知県）、「山間部ならではの自然環境の中で、冬の滝の美しさをしっかり感じられそうだと思ったから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「冬になると観光客が減り、落ち着いた雰囲気の中で鑑賞でき、冷え込みが厳しい年には、滝や岩肌の一部が凍結し、氷と水が織りなす冬ならではの景色になるから」（60代女性／愛知県）、「養老公園のなかにあり冬でも行きやすい場所」（50代女性／静岡県）、「飲食店の名前になるくらい有名なのでどんなものかみたい」（60代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：ごろごろの滝／52票2位にランクインしたのは、山県市にある「ごろごろの滝」です。周辺に大小さまざまな岩が転がっており、川が増水するたびにその岩が川の中で「ごろごろ」とぶつかりあうことからその名がついたと言われています。冬には周囲の山々が雪に覆われ、静寂の中に響く水音と真っ白な雪のコントラストが非常に美しいスポットです。
1位：養老の滝／63票1位に輝いたのは、養老町にある「養老の滝」です。「日本の滝百選」にも選ばれている名瀑で、落差約30mから落ちる清冽な水は、古くから親しまれてきました。親孝行な息子の物語である「養老孝子伝説」でも知られています。
