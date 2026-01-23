2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』への出演など、俳優として目覚ましい活躍を続ける玉田志織さんのデジタル限定写真集『Into The Light 〜 Another Edition 〜』（撮影：丸谷嘉長、税込2200円、ワニブックス）がリリース。収録カットが公開されました。



【写真】黄色のキャミソールドレスがかわいい玉田志織さん

今作は、2025年10月に発売した3冊目の写真集『Into The Light』から新たな未公開衣装のカットを収録した一冊です。



今回公開されたカットは5カット。レースの縁取りが施された黄色いキャミソールドレス、白いサロペット風の衣装、白いストラップレスのドレス、黒のランジェリーとハイウエストのショーツと薄手の黒いローブ、プールサイドの紫のビキニから彼女の多彩な魅力が伝わってきます。



【玉田志織さんプロフィール】

たまだ・しおり 2002年2月20日生まれ。宮城県出身。身長163cm。趣味＝釣り、カラオケ。特技＝歌、ダンス、金魚すくい。2017年「第15回」全日本国民的美少女コンテスト」審査員特別賞受賞。