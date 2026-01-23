冬に行きたい「岐阜県の温泉地」ランキング！ 2位「飛騨高山温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬晴れの青空と真っ白な雪のコントラストが美しい今の季節、絶景を独り占めできる雪見風呂の体験は一生の思い出になります。頰を撫でる冷たい風と、肩まで浸かる熱めのお湯のバランスが心地よい、今訪れるべき温泉地が顔をそろえました。
All About ニュース編集部では、2026年1月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「岐阜県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「行ったことありますが雰囲気がかなり良くてリラックスできました。のんびり過ごしたい人におすすめです」（20代女性／東京都）、「街並みも綺麗で温泉からの景色も良さそうだから」（30代女性／石川県）、「冬の飛騨高山はオフシーズンなので観光客が少なく静かで良い、街歩きを楽しんだり温泉で体を温めたい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「街歩きも楽しめるし、川霧や湯けむりが綺麗だから」（10代女性／新潟県）、「冬の下呂温泉は、日本三名泉の柔らかな『美肌の湯』を雪景色の中で満喫でき、湯けむり立ち上る温泉街の風情が楽しめ、飛騨牛などの冬グルメ、氷瀑（ひょうばく）やライトアップといった冬ならではの絶景やイベント、そして地酒の酒蔵体験など、寒さが魅力となる『癒しと体験』が豊富なため、冬に行くべき理由がたくさんあります」（60代男性／神奈川県）、「日本有数の温泉地として有名で、安心して楽しめそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：飛騨高山温泉／51票2位は、古い町並みが美しい「飛騨高山温泉」です。冬の飛騨高山はしんしんと雪が降り積もり、江戸時代の面影を残す通りが白く染まる幻想的な光景が広がります。観光を楽しんだ後は、アルカリ性の温泉で体を温め、飛騨牛料理を堪能するのもよいかもしれません。情緒あふれる城下町の雰囲気と温泉、そして絶品グルメの三拍子がそろった名所です。
1位：下呂温泉／129票1位に輝いたのは、日本三名泉のひとつである「下呂温泉」でした。まろやかな肌ざわりの湯は「美人の湯」として定評があり、冬の寒さで乾燥しがちな肌にうれしい効能が期待できます。冬期には「下呂温泉花火物語」が開催され、冬の夜空を彩る花火も楽しむことができます。花火と野天風呂の組み合わせは、下呂ならではの冬の風物詩です。
