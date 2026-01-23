「いい写真過ぎてカップルに見えた」渋谷凪咲、お笑い芸人との仲良しショット公開！ 「イケメンやん」
元NMB48の渋谷凪咲さんは1月22日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんとの仲良しショットを披露しました。
【写真】渋谷凪咲＆近藤春菜の仲良しショット
また、「これ着て、2人でディズニー行く約束しました わーい！」ともつづり、それに対して近藤さんは、「わたしって優しいよね笑」などとちゃめっ気たっぷりでコメントしています。今後の2人のディズニーツーショットも楽しみですね。
ファンからは、「めっちゃ可愛い」「2人とも笑顔が素敵」「かわいい！うちも幸せな気持ちになった」「絶対2人でディズニー楽しいね」「姉妹みたい」「ナギのお母さんですか？」「春菜イケメンやん」「春奈さん若い！」「いい写真過ぎてカップルに見えたけどはるなだった」などの声が上がりました。
「絶対2人でディズニー楽しいね」渋谷さんは「おそろいティンカーベル」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目は近藤さんとのペアルックのツーショットです。「私がティンカーベルすきなのを知って、はーちゃんがたまたま2着持っていたティンカーベルトレーナーをプレゼントしてくれました」と、着ている洋服は近藤さんからのプレゼントのよう。2人は満面の笑みを見せていて、仲のよさが伝わってきます。
