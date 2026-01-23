憧れの“AMG”が300万円以下で狙える！

トヨタ「GR86」の新車価格（消費税込）は、エントリーグレードの「RC」で293万6000円となっています。

国産スポーツとしては非常にコストパフォーマンスの高い存在ですが、同じ予算で中古車市場を探すと、かつては憧れだったメルセデスAMGにも手が届く時代になっています。

【画像】超カッコイイ！ これが300万円以下の高級外車「ベンツ」です！（33枚）

メルセデスAMGは、メルセデス・ベンツの高性能部門として知られ、エンジンから足回り、サウンドチューニングに至るまで、通常モデルとは一線を画すスポーツ性能を誇ります。

そんなAMGの中でも、現在300万円以下で現実的に狙えるのが、先代「Cクラスクーペ」（C205型）をベースとした「C43 4MATICクーペ」です。

新車当時は900万円オーバーという高級スポーツモデルでしたが、年式や走行距離によっては、現在では300万円を切る個体も見つかるようになっています。

ボディサイズは全長4700mm×全幅1810mm×全高1405mm、ホイールベース2840mm。全幅は1800mm台に収まっており、日本の道路環境でも扱いやすいサイズ感です。

また、室内は独立した4座シートを備える実用的な4人乗りクーペ。GR86のような2＋2の後席とは異なり、大人が座っても長距離移動に耐えうる居住性を確保しています。

パワーユニットには、3リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載。最高出力は367馬力（後期型では390馬力）、最大トルクは520Nmを発生し、0-100km／h加速は4.7秒という俊足ぶりを誇ります。

駆動方式には「4MATIC（四輪駆動）」を採用。31：69という後輪寄りのトルク配分により、FRのような走りを楽しみつつ、雨天時や高速域では高い安定感を発揮します。

クーペらしい流麗なルーフラインと、AMG専用エアロパーツが放つ存在感も大きな魅力です。

内装の質感や快適装備も充実しており、スポーツ性能だけでなく、長距離ドライブにも適したGT性能を兼ね備えています。

※ ※ ※

300万円以下のメルセデスAMG C43 4MATICクーペに対し、SNSでは多くの反響が集まっています。

「C43好きかも」「AMG乗ってみたい」「欲しい」といった憧れの声に加え、「このくらいの年式なら故障も少なそう」「C43に乗っているがトラブルが少ない」といった実体験を交えたコメントも見られました。

また、「C43は購入する価値がある」「いいクルマだよ」と評価する声がある一方で、「GR86はバーゲンプライスだな」と国産スポーツのコスパを再認識する意見もあり、比較対象としても話題になっているようです。

高級ブランドのスポーツクーペを、国産スポーツカーと同じ価格帯で手に入れられる時代。C43 4MATICクーペは、その象徴的な存在として、今なお多くの関心を集めています。