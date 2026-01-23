選挙戦が始まると、選挙カーから候補者の名前を連呼する車上運動員の声をよく耳にしますが、一体どんな人が担当しているのでしょうか？また、その仕事内容や報酬額にルールはあるのでしょうか？

【写真を見る】選挙カーから候補者の名前を呼んでいるのは誰？ 一体どんな仕事？ 選挙活動に欠かせない“車上運動員”とは

■車上運動員とは、どういう人なのか？

選挙カーに乗り込み、マイクでアナウンスするスタッフ。選挙スタッフは原則ボランティアだが、お金を払ってもよい例外的な存在。

■なぜお金を払ってよいのか？

愛知県選挙管理委員会によると、アナウンサーや司会に近い専門職のため、労働対価を払うことが認められているということです。

報酬金額は上限1日2万円。去年の参議院議員選挙から5000円上がっています。

「車上運動員」どんな仕事？

では、どんな仕事なのか？実際の経験者に話を聞きました。



東海地方で活動するフリーアナウンサーの田口絵未花さん。国政選挙で過去4回、車上運動員として活動した経験があります。



時間はシフト制で、午前・午後それぞれ2人で乗り込み10分ごとに交代。優秀な人は陣営間で取り合いになり、兼務する方もいるとのことです。



選挙管理委員会によると「走行中は名前の連呼のみ。演説は停止中のみ」というルールがあるそうです。

「黒いコートがお似合いのお姉さん！」

アナウンスの工夫もあったそうで、なかなか有権者の皆さんが立ち止まってくれないので、「黒いコートがお似合いのお姉さん！」など特定の1人を描写し確実に振り向かせてから名前の連呼をしていたそうです。



選挙管理委員会によると、有権者への呼びかけは連呼に付随する挨拶として許容されているそうです。

弁当は1食1500円まで 茶菓は1日1000円まで

他にも様々な制限があります。



弁当は1食1500円まで、茶菓は1日1000円までと決まっており、田口さんいわく、お弁当は必ず事務所で食べるように言われていたそうです。



選挙管理委員会によると、公職選挙法139条で「原則、飲食物の提供は禁止だが、事務所で食べる弁当の提供は認めている」とのことです。



細かいルールがあるんだということを想像しながら、ぜひ車上運動員の声に耳を傾けてみてください。