『エヴァンゲリオン』×「グラニフ」がコラボ！ 初号機や使徒をデザインしたアイテム全21種類展開
テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』と「グラニフ」のコラボレーションアイテムが、1月27日（火）から、全国の店舗および公式オンラインストアで発売。公式オンラインストアでは、1月26日（月）23時59分まで先行予約販売中だ。
【写真】シンジとカヲルが出会うシーンを再現！ コラボアイテム一覧
■作品の魅力が満載
今回発売されるのは、シンジや初号機などに加え、「グラニフ」の人気キャラクターとの特別なデザインもラインナップされた、『新世紀エヴァンゲリオン』の世界観が楽しめるコラボアイテム全21種類。
アパレルからは、完璧なユニゾンを見せる弐号機と初号機を生地のドッキングで表現した「切替ビッグシルエットTシャツ」や、シンジとカヲルが初めて出会うシーンをフロントとバックで再現した「ビッグシルエットTシャツ」が展開される。
また、EVAシリーズと呼ばれる量産機と弐号機の戦闘シーンをイメージした「トラックジャケット」や、使徒17体のパターンデザインをあしらったリバーシブル仕様の「リバーシブルブルゾン」といった、作品の魅力が詰まったアイテムが並ぶ。
さらに雑貨も用意され、使徒をイメージした特別仕様のウォレットセット「ウォレット＆キーケース3Pセット」や、第3使徒サキエルに頭を捕まれ攻撃を打ち込まれる初号機のワンシーンを刺しゅうで表現した「バックパック」などがそろう。
