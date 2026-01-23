¡Ö±ð¤ä¤«¡×½÷»Ò¹âÀ¸¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÃíÌÜ¡¢Ê¡²¬È¯¤Î¿·À±¡ª10Âå¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Özoo zoo sea¡×¤¬¿·¶ÊMV¸ø³«¡¢3·î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÇàºÇ¸åá¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª
¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î²ÎÀ¼¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤ÇÃíÌÜ
¡¡Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë10Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Özoo zoo sea¡×¤¬¡¢Spotify¤Ê¤É¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥æ¥«¥ï¥Î¥¢(18)¡¢¥®¥¿¡¼¡¦¥È¥ß¥Þ¥Ä¥²¥ó(19)¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦¥¥¿¥ª¥«¥ê¥(19)¡¢¥É¥é¥à¡¦¥Ï¥®¥¿¥«¥º¥È(19)¤Î4¿ÍÁÈ¡£¸µ¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡¦Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¤Î½Ð¿È¹»¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÎ©ÆîÃÞ¹â¹»¤Î·Ú²»³ÚÉô¤Ç2023Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡²»³ÚÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¡ÖÂè14²óÊ¡²¬¸©¹â¹»·Ú²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢TOKYO FM¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª¡×¤ÈSony Music¤¬¼çºÅ¤¹¤ë10Âå¸ÂÄê¤Î²»³Ú¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÁ®¸÷¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¡×¤Ç24Ç¯¡¢25Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶å½£¤«¤éÍ£°ì3rdSTAGE¤Ë¿Ê½Ð¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ÖShut in Dance¡×¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯1·î9Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFool¡×¤Ï¡¢Spotify¤ÎJ-POP¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ö¥¥é¥¥é¥Ý¥Ã¥×¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î1¶ÊÌÜ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤È±ð¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²»³Ú¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¤Õ¤¯¤ê¤å¤¦»á¤Ï¡ÖÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î²ÎÀ¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡3·î28Æü¤Ë½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥«¥ï¥Î¥¢¤¬¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡Úzoo zoo sea 1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¼¼°Åµ(¥»¥ì¥â¥Ë¡¼)¡Û
Æü»þ¡§3·î28Æü(ÅÚ)¸á¸å5»þÈ¾³«¾ì¡¢¸á¸å6»þ³«±é
²ñ¾ì¡§µ×Î±ÊÆ¥¦¥¨¥Ý¥ó(Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÏ»¥ÄÌçÄ®1-17¡¡Âè18¾åÌî¥Ó¥ë4F)
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌ1500±ß¡Ü1¥É¥ê¥ó¥¯¡¢³ØÀ¸Àé±ß¡Ü1¥É¥ê¥ó¥¯
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ïe¥×¥é¥¹¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
https://eplus.jp/sf/detail/4465740001
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/zoo_zoo_sea_official/
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/zoozoosea_band
