¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿ïÊ¬Ê·°Ïµ¤¤¬¡Ä¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤ÈÅÅ·âº§¡¢Âè2»ÒÃÂÀ¸¡Äà·ãÊÑá36ºÐÇÐÍ¥¡¦²ìÍè¸¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¤Ç¤ÎàÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é10Ç¯¡Ä¡£2¿Í¤ÎÉã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë36ºÐÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò¿®¤¸¤¿Ç®¤À¯¼£²È¡¦¸åÆ£¾ÝÆóÏºÌò¤Î²ìÍè¸¿Í¡£¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾¶¿Î´À¹Ìò¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¡¢Âçµ×ÊÝÍøÄÌÌò¤ÎÌðËÜÍªÇÏ¡¢ ·Ë¾®¸ÞÏºÌò¤Î»³ÅÄ¹§Ç·(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏÌò¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤È¤Î²£ÊÂ¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ìÍè¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¿ïÊ¬Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÁ´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë²ìÍè¸¿ÍºÇ¹â¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡²ìÍè¤Ï14Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖN¤Î¤¿¤á¤Ë¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÜÆÁÒÆà¡¹(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤È16Ç¯¤Ë·ëº§¡£17Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢21Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£