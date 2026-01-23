おととし、伊勢崎市で家族３人が死亡した事故で危険運転致死傷などの罪に問われている被告の裁判で証人尋問が行われ、アルコール医学の専門家が被告の事故発生時の血中アルコール濃度は酒気帯び運転の基準値の５倍以上と推定されると証言しました。

元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）はおととし５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車２台に衝突。乗用車に乗っていた家族３人を死亡させたなどとして危険運転致死傷などの罪に問われています。初公判で鈴木被告は、「アルコールを飲んだ事実はない」と危険運転致死傷罪を否認しています。

２３日の裁判では、アルコール医学の専門で神奈川歯科大学大学院の長谷場健特任教授が証人として出廷しました。

長谷場教授は事故後に病院で採取された被告の血液の測定値から、被告の事故発生時の血中アルコール濃度は酒気帯び運転の基準値の５倍以上と推定されると証言しました。そのうえで、アルコールの影響により注意力や判断力が低下し、ブレーキやハンドル操作など運転に必要な能力に障害が出ていたと述べました。また、常習的な多量の飲酒の影響が運転に出ている場面もみられると証言しました。

次の裁判は今月２６日に開かれ、被告人質問が行われる予定です。