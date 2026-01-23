¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¥¥¹¤è¤êÂº¤¤¡×ÃÓÏÆÀéÄáàÉ×ÉØáÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÊ¨Æ¡Ö¤Ê¤Ë¡¼¤½¤Î¼ê¡¼‼¡×¡Ö¥¥ã¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¤è¤êÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
à¼ê¸µá¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤¬¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£´ó¤êÅº¤¦àÉ×ÉØá¤Îà¤¢¤ëÉôÊ¬á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»£±ÆÃæ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê»ÊÇ·²ð¤µ¤ó¤È¥Õ¥ß¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¾¾ÌîÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤ÈÇÐÍ¥¡¦²¬Éô¤¿¤«¤·¤¬¤Û¤Û¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï2¿Í¤¬»Ø¤È»Ø¤ò½Å¤Í¤ë¼ê¸µ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê»ÅÁð¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¡¼¤½¤Î¼ê¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥¥ã¡¼¡¼¡¼ »Ø½Å¤Í¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ä¡Á¤ó ¡×¡Ö»Ø¤È»Ø¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡£¡£¸¼´ØÀè¤Ç¤Î¥¥¹¤è¤êÂº¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¤è¤êÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤¢¤é¤¡¡Á¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£