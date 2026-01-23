¡ÚË¿Ã·»Äï!¡Û¤¤¤è¤¤¤è¡Ö²³¶¹´Ö¡×¡¢¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÏÉã¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¤Î¤«¡¢·»Äï¤¬²¼¤¹·èÃÇ¤È¤Ï¡©¡Ò25ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ó
¹çÀï¤ÇµØÆ¤¤Á¤òÁÀ¤¦·»Äï¤Î·èÃÇ¤Ï¡©
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤ÎÂè4²ó¡Ö²³¶¹´Ö¡ª¡×¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²Ï65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤ÎÌ´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¤òÉÁ¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤¬½Ð¿Ø¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤ÈÆ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤ÏÂÐº£Àî·³¤ÎÁ°Àþ´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ëÁ±¾È»ûºÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉã¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç(²Ã¼£¾¼ù)¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡£
¡¡¿®Ä¹¤ÏÁ±¾È»ûºÖ¤Ë½¸¤Ã¤¿Ê¼¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤·¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²³¶¹´Ö¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¾ë¸Í¤òÆ¤¤ÄÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿·»Äï¤Î·èÃÇ¤È¤Ï¡ª¡©¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤ÇËè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¤«¤é¡¢NHKBS¤Ï¸á¸å6»þ¤«¤é¡¢BSP4K¤Ç¤Ï¸á¸å0»þ15Ê¬¤«¤é¡£