熊本市の小学校の23日の給食メニューを考えたのは小学生です。児童が考えた給食、キーワードは「まごわやさしい」です。



熊本市西区の城西小学校。お待ちかねの給食の時間です。この日は特に心待ちにしている理由があります。



■城西小学校6年・森遼太郎さん

「ちょっと緊張しています」



23日のメニューは森遼太郎さんが考えたもの。給食の献立を考える作品展で、最優秀賞を受賞し、熊本市内の小学校で提供されるのです。



森さんが考案したのは『栄養満点「まごわやさしい」キーマカレー』。「まごわやさしい」とは、豆、ごま、わかめなど和食の食材の頭文字をとった語呂合わせです。見た目や食感など試行錯誤を重ねて完成させました。



■児童

「おいしいです」

「いろんな具材を使っておいしいカレーをつくれるのがすごいと思いました」

「栄養があっておいしくて家でも作ってみたいと思いました」



■森遼太郎さん

Qどこがおいしい？

「蓮根のシャキシャキした食感が残っているところです。おいしそうに食べてくれてうれしいです」



森さんのメニューは、来週、熊本市内のほとんどの小学校で提供されます。（92校のうち85校）

