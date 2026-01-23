小学6年生が考えた給食「まごわやさしいキーマカレー」って何？
熊本市の小学校の23日の給食メニューを考えたのは小学生です。児童が考えた給食、キーワードは「まごわやさしい」です。
熊本市西区の城西小学校。お待ちかねの給食の時間です。この日は特に心待ちにしている理由があります。
■城西小学校6年・森遼太郎さん
「ちょっと緊張しています」
23日のメニューは森遼太郎さんが考えたもの。給食の献立を考える作品展で、最優秀賞を受賞し、熊本市内の小学校で提供されるのです。
森さんが考案したのは『栄養満点「まごわやさしい」キーマカレー』。「まごわやさしい」とは、豆、ごま、わかめなど和食の食材の頭文字をとった語呂合わせです。見た目や食感など試行錯誤を重ねて完成させました。
■児童
「おいしいです」
「いろんな具材を使っておいしいカレーをつくれるのがすごいと思いました」
「栄養があっておいしくて家でも作ってみたいと思いました」
■森遼太郎さん
Qどこがおいしい？
「蓮根のシャキシャキした食感が残っているところです。おいしそうに食べてくれてうれしいです」
森さんのメニューは、来週、熊本市内のほとんどの小学校で提供されます。（92校のうち85校）