「まごわやさしい」キーマカレー

熊本市の小学校の23日の給食メニューを考えたのは小学生です。児童が考えた給食、キーワードは「まごわやさしい」です。

熊本市西区の城西小学校。お待ちかねの給食の時間です。この日は特に心待ちにしている理由があります。

■城西小学校6年・森遼太郎さん
「ちょっと緊張しています」

23日のメニューは森遼太郎さんが考えたもの。給食の献立を考える作品展で、最優秀賞を受賞し、熊本市内の小学校で提供されるのです。

森さんが考案したのは『栄養満点「まごわやさしい」キーマカレー』。「まごわやさしい」とは、豆、ごま、わかめなど和食の食材の頭文字をとった語呂合わせです。見た目や食感など試行錯誤を重ねて完成させました。

■児童
「おいしいです」
「いろんな具材を使っておいしいカレーをつくれるのがすごいと思いました」
「栄養があっておいしくて家でも作ってみたいと思いました」

■森遼太郎さん
Qどこがおいしい？
「蓮根のシャキシャキした食感が残っているところです。おいしそうに食べてくれてうれしいです」

森さんのメニューは、来週、熊本市内のほとんどの小学校で提供されます。（92校のうち85校）