¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£ÇµBBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û»³ÅÄ¹¯Æó¡¡·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤Øµ¤¹ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£·²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï£²£³Æü¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¹¯Æó¡Ê£³£¸¡áº´²ì¡Ë¤Ï£±£±£Ò¤Ç£³¥³¡¼¥¹¤«¤é³°¥Þ¥¤¢ªº¹¤·¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£Ãå³°¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥Ò¥ê¤Ä¤¯¥Ð¥È¥ë¤ÎÃæ¡¢½à·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç°ÂÄêÈÄÁõÃå¡£Ä´À°ÎÏ¤â»î¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î½à¡¹·è¾¡Àï¤Ï¡Ö°ÂÄêÈÄ¤ÏÉÕ¤¤¤¿Êý¤¬¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¡£²ó¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢£²£Í¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤Ï¼é²°¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥À¥Ã¥·¥åÀª¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£¡Ö½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤Ë¤Ï¡ý¤¬¤Ä¤¯¤·¡¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£Âç²ñ½é¤Î·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤Øµ¤¹ç¤â½½Ê¬¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¤Ë¾¡Î¨£±°Ì¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¹ª¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¶î»È¤·¤Æ½à·è¾¡Àï¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£