フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・後１１時）が２２日に放送され、女優・北川景子が驚きの“モーニングルーティーン”を明かした。

この日は「“女性が憧れる女性”の生き方」をテーマに、番組では北川とモデルでタレントのローラをゲストに迎えた回の未公開場面を放送。北川が事前取材のＶＴＲ中で「６時半に起きて、ラジオ体操をして…」と話し出すと、スタジオでは驚きの声があがった。

意外なチョイスに「ヨガとかピラティスじゃなくて？」と聞かれると、北川は「ラジオ体操だけ唯一続けられているんですよね。コロナ禍で始めたんですよ、確か。外出られないし、運動不足になるし、何ができるかなって考えた時に、ラジオ体操を原点に返ってやろうってなって。そこから」と始めたきっかけを明かした。

さらに「何気なくやってたら全身使うんですよね。これをやるのはすごくいいなって思って、ラジオ体操だけやってます。何があっても。それをしないと起きられない」と語った。スタジオでは「ピラティスもあるし、ヨガをやっていたときもあります。でもやっぱり続かなくて。ラジオ体操だけはどこでもできる。楽屋でもできるし。短い時間でできるし、続けやすい」とメリットを伝えた。

すると、元ＡＫＢ４８でタレントの指原莉乃が「ピラティス辞めます」と宣言。「すぐ影響されてる」「続いてるならいいじゃないですか」と共演者から突っ込まれると、スタジオは笑いに包まれた。