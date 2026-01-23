衆院選秋田１区 維新・松浦大悟さん 参政・佐藤美和子さん 立候補へ会見 秋田県内の全立候補予定者は
前職と新人のあわせて６人が立候補を予定している衆院選秋田１区からの立候補に向けて２３日は２人が会見を開きました。
日本維新の会の松浦大悟さん（５６）は、秋田県内民放のアナウンサーから政界に転身し、２００７年から参院議員を１期務めました。自民党と連立を組み与党になった日本維新の会。幾度も国政への挑戦を続けてきましたが、今回は与党の候補として初めて臨む選挙戦です。子育て世帯や現役世代の生活を改善するため社会保険料の引き下げを始めとした政治改革を訴えます。
このほか秋田１区には、自民党の冨樫博之さん（７０）、立憲民主党と公明党が結成した新党・中道の早川周作さん（４９）、国民民主党の木村佐知子さん（３９）、共産党の鈴木知さん（４９）が立候補を予定しています。１区は６人が名乗りを上げ混戦模様です。
秋田２区に立候補を予定しているのは、中道の緑川貴士さん（４１）、自民党の福原淳嗣さん（５８）の２人です。
秋田３区に立候補を予定しているのは、国民民主党の村岡敏英さん（６５）、自民党の御法川信英さん（６１）の２人です。