23日、衆議院が解散され事実上の選挙戦がスタートしました。16日間という異例の短さとなった選挙戦。私たち有権者にとって投票の参考となるようなポイントはどこなのか、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。

――まず「突然の解散」はどう受け止められてますか？

解散を本会議場で取材しました。印象的だったのは与野党の議員10人くらい話を聞きましたが、「本当に解散したね」「選挙の実感がない」「いまだに信じられない」など、本音では「驚き」と「困惑」が広がっているなと感じました。

――では、ここからは3つのギモンを聞いていきます。

1.「高市推し」戦略 自民隠し?

2.「中道」ファン拡大は未知数?

3.「異例ずくめ」の選挙戦混乱も

■「高市人気」も「自民党の人気があがらない」

――まず、1つ目「高市推し」戦略で「自民隠し」とは？

今週、各政党の公約発表が相次ぎました。日本テレビ政治部の記者が会見などの「表の取材」、さらに政党幹部などのオフレコの「裏の取材」を続けました。その取材から各党が前面に出したい「強みポイント」と、逆にちょっと隠したい「不安ポイント」が見えてきました。そこをお伝えします。

まずは自民党、「強みポイント」は「高市早苗」首相です。7割を超える政権支持率に、ある首相側近は「今回は信任投票。高市首相かそうでないか投票してもらえばいい」と「高市人気」で勝ち抜く戦略です。

では、不安は何か。それは「自民党」の人気の低さです。ある自民党議員が「あまり大きな話題にならないといいな」と本音を漏らしたのが、政治とカネの問題で、政治資金収支報告書で不記載のあったいわゆる裏金問題で対象となった議員の公認問題です。前回は、旧安倍派幹部などを非公認としましたが、今回は一転、公認し比例代表の重複立候補もOKとしました。ある自民党議員は「自民党の支持率が低い原因は裏金問題への不十分な対応なのに、これではまた自民党は反省が足りないと思われてしまう」と不安を吐露しています。

自民党は「高市人気」を前面に出す中で、「自民党の人気があがらないのが不安」な選挙戦となります。

――自民党内で裏金問題のあった議員の線引きは？

自民党としては、一度選挙が終わっているのでみそぎが済んだということで今回の判断に至ったとみています。もう一点、高市首相が総裁選で旧安倍派からの支持を得たということも背景にあったという見方も出ています。ただ、これを不安に思う議員も多くいて、自民党の政党支持率があがらない背景には、やはり政治とカネの問題があると、選挙戦にマイナスになるのではという不安も出ていて、まさに有権者がどう判断するか、大事なポイントになると思います。

■立憲議員、公明党の「組織力」に驚き

――続いて、新党「中道」のファン拡大は未知数というのはどういうことでしょうか？

新党「中道」の「強みポイント」は2つの政党がくっついた「規模感」です。

立憲の議員がさっそく公明党の「組織力」に驚いたというエピソードがあります。公明党の選挙の組織力は支持母体・創価学会の活動です。今週発表されたばかりのポスターを公明党側から「この週末、一気に街中にはりますから」と言われたと。この立憲議員は「これが組織の強さか」と思ったそうです。

では、一方で「不安」は何か。それは「新しいファン」拡大が見通せない点です。ある中道幹部は「本当は、新党人気で無党派の支持を拡大したいが、今回は増える感覚はない」と話しています。中道は「組織の力」が「強み」となりそうですが「不安」は「新党への期待感が高まっていない」というものです。

また、国民民主党など他の野党は、自民の解散戦略は「政治空白を生む」、野党・中道の新党構想は「選挙前の数合わせ」などと批判し、違いをアピールする戦略です。

■投票所の入場券に「遅れ」も

――最後に、「異例ずくめ」選挙戦ですが混乱も起きているのでしょうか？

超短期決戦で早速、準備が間にあわない事態が発生しています。通常は、公示日翌日に私たちに届く期日前投票にも使う投票所の入場券に「遅れ」が出ています。東京・中央区は「準備が間にあわない。1週間程度遅れそう」だということです。担当者は「入場券がなくても本人確認ができれば期日前投票はできる」と言っていますが、こうした自治体が他にも出そうです。

他に、真冬の選挙戦で掲示板の準備や選挙活動に影響がでないかを心配する声も出ています。短期決戦ですが大事な選挙、有権者には政治に対する期待と不安が交錯していると思います。どの政党が刺さる、響く政策・メッセージを出せるかが問われます。