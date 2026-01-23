¾¾ÅçÈþ¶õ¡¢¾®³ØÀ¸½é16¶¯¤Ê¤é¤º¡¡Á´ÆüËÜÂîµå¡¢À¤³¦11°Ì¤Ë¶þ¤¹
¡¡Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹Âè4Æü¤Î23Æü¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç12ºÐ¤Î¾¾ÅçÈþ¶õ¤Ï5²óÀï¤Ç¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤Î¹ª¤ß¤Ê¥«¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ë¶ì¤·¤ß1¡½4¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ê¡¸¶°¦¤È²ÃÆ£ÈþÍ¥¤òÄ¶¤¨¤ë¾®³ØÀ¸¤Ç½é¤Î16¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö6²ó¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â12ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢1¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤ÆÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤Î»î¹ç¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£