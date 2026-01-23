家族が亡くなると、大きな喪失感からなかなか抜け出すことができないと思います。しかもその亡くなった理由が「ワケあり」だと、行き場のない感情に押しつぶされてしまうようで……？ 今回は、亡き姉がDV元カレに捨てられたことを知った妹が復讐を決意した話をご紹介いたします。

DV元カレの浮気

「姉は交通事故に遭って亡くなりました。事故というけど、姉は当時付き合っていた彼氏のせいで亡くなったと思っています。姉の部屋で遺品整理をしていたとき、姉のつけていた日記を見つけました。読むのは気が引けましたが、なにか嫌な予感がしたため、日記を開いてみるとそこには姉の本音が書き連ねてありました。姉は彼氏と同棲していましたが、だんだんモラハラやDVを受けるようになったらしく、精神的に追い詰められていったようです。そして最終的には家に女を連れ込んで浮気……。しかも『お前はもういらない』『今日からこの子と暮らすからお前は出てけ』と彼氏に言われて家を追い出されたと書いてありました。

その数日後、姉は事故に遭ったのですが、正常な状態ではなくボーッとしていたのか、もしくは生きる希望を失ってしまったのか……。どちらにせよ姉は戻ってこないので、もっと話を聞いてあげたり支えてあげたり、私にできることはあったはずなのに……という後悔ばかりしてしまいます。そしてなによりもこの男への恨みは、一生消えないですね。どうにかしてこの男に復讐しようと計画を立てています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 家族が命を落としただけでもショックなのに、その原因が付き合っていた彼氏にあるかもしれないとなると、感情がぐちゃぐちゃになりますよね。どこかでのほほんと生きているのかと思うと、憎しみが沸いてくるのは当然です。

