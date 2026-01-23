2週間後に迫るミラノ・コルティナオリンピック。フィギュアスケート代表で新潟市出身の中井亜美選手が国際大会に出場し完成度の高い演技を披露しました。



フィギュアスケートの「四大陸選手権」。新潟市出身の中井亜美選手がショートプログラムに臨みました。



冒頭のトリプル、アクセルバランスを崩しながらも着氷します。続く3回転-3回転のコンビネーションは完璧な出来。持ち前の伸びのあるスケーティングで最後までしなやかにリズミカルに滑りきりました。





結果は73.83の高得点。ショートプログラム首位に付けました。23日のフリーに向けて中井選手は……〈中井亜美選手〉「練習から調子が良くてショート（プログラム）もずっとノーミスで来ていたので、そこに関しては自信をもって今回ショートに挑むことができていたので、そのおかげでトリプルアクセルも転倒なく耐えられていたので良かったと思います」一方、スノーボードハーフパイプでオリンピック2連覇を目指す村上市出身の平野歩夢選手。1週間前、競技中に転倒したケガの状況について―全日本スキー連盟によると平野選手は複数個所の骨折や打撲の診断を受けましたが、骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、いずれも腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開していく予定としています。