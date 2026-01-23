京都鉄博に「錦川鉄道キハ40形」がやってくる！ 入線セレモニーや車内独占チケットも（2/11展示開始）
京都鉄道博物館では、2026年2月11日(水・祝)〜3月3日(火)まで、錦川鉄道の車両（キハ40形1009号車）を特別展示します。
JR西日本の営業路線と繋がっている引込線を活用し、現役車両を展示する企画。本館1F「車両のしくみ/車両工場」エリアに、かつてJR東日本烏山線で活躍し、2017年に錦川鉄道（山口県岩国市）へ譲渡された同車両が登場します。
【参考】JR烏山線キハ40 1009、800km離れた山口県・錦川鉄道で営業運転を開始（※2017年9月掲載）
流浪のキハ40が烏山線から岩国、そして京都へ！
入線セレモニーで社長と館長とウメテツが夢の共演
展示初日となる2月11日には、11時から入線セレモニーを開催します。錦川鉄道の村野社長、京都鉄道博物館の松岡館長、そして京都鉄道博物館の公式キャラクターのウメテツが出席し、代表者挨拶や入線シーンの公開が行われます。
車内公開や関連イベントも充実
期間中は以下のイベントが予定されています。
・車内公開：キハ40形の車内を見学可能（受付時間 10:00〜16:00 ※11日のみ14:00〜）。
・SLヘッドマーク掲出：SLスチーム号に特製ヘッドマークを掲出（2月28日を除く）。
・特製サボ・記念シール：特製サボ（行先標）の取り付けや、車両銘板風展示記念シールの貼り付けを実施。
・輸送行程密着動画の放映：3月1日(日)には、錦町駅から京都への輸送行程を記録した動画を、スタッフの解説付きで放映（先着50名）。
10分間だけ自分の車両に！「1両まるごと車内独占」チケット
通常の展示だけでなく、車両を独占できる特別な有料チケットも販売します。
「1両まるごと車内独占チケット」は、運転台を含む車両貸切（10分間）に加え、ノベルティ（キーホルダー）、特製サボ（計3枚）、錦川鉄道一日乗車券がセットになった商品です。 価格は開催日により異なり、9,840円〜14,040円（税込）。2月5日16:30から3月2日16:20まで、アソビュー！にて数量限定（計7枚）で販売します。
「運転台見学付き入館券」も販売
また、「運転台見学付き入館券」も販売。こちらは運転台見学（4分間）、ノベルティ、錦川鉄道一日乗車券、入館券がセットになっており、2月6日16:30から3月1日16:00まで、アソビュー！で販売します。
この機会に、京都鉄道博物館で「キハ40形」の魅力を間近で体感してみてはいかがでしょうか。
