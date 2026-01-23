日向坂46藤嶌果歩、表紙を飾る『アップトゥボーイ Vol.359』で“至福の冬グラビア”を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『アップトゥボーイ Vol.359』（ワニブックス）が1月23日に発売された。

■藤嶌果歩が『アップトゥボーイ』表紙巻頭に1年ぶりに登場

日向坂46の四期生として、その圧倒的な透明感と愛くるしさで大人気の“かほりん”こと藤嶌果歩が、1年ぶりにアップトゥボーイの表紙巻頭に登場。

冬の澄み渡る空気のなかで、彼女が放つ唯一無二の光を20ページの超ロンググラビアに凝縮した。冬の海辺で見せた元気いっぱい等身大の姿と、スタジオでのリラックスした部屋着姿で見せるほっこりとしたかわいらしさ。バリエーション豊かな衣装とともに、彼女の多面的な魅力が丁寧に切り取られている。

冬の寒さを溶かす、最高純度の輝き。日向坂46藤嶌果歩が贈る“至福の冬グラビア”は必見だ。

■藤嶌果歩（日向坂46）インタビュー抜粋

Q：2025年を振り返っていかがですか。

とても濃密で充実していて、あっという間でした。特に、地元の北海道でお仕事する機会をたくさんいただけました。エスコンフィールドでのファーストピッチや、初冠特別番組『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！』の放送、15thシングル「お願いバッハ！」のMVも北海道での撮影でした。

Q：故郷での仕事は特別な喜びがありますよね。

はい。家族も喜んでくれて、とても幸せでした！ 四期生で出演した北海道での音楽フェス『SORAON2025』では、地元の友達や母校の先生まで観に来てくれました。友達は“アイドルをしている姿を直接見れて嬉しい”と泣いてくれて、先生は“たくさんの人に愛されているんだね。すごいね”と。その言葉で、改めて自分が素敵な環境で活動できているんだと感じました。

Q：ニューシングル「クリフハンガー」の印象はいかがですか？

まず、センターを務めるまなみん（大野愛実）にピッタリな曲だと思いました。今作は、疾走感があって感情を強く出す楽曲。振り入れの際、先生から“とにかく感情を動きにしてください”と教えていただきました。姿が乱れることを怖がらずに感情を表現して欲しい、と。私はそういう表現をあまりしたことがなかったので試行錯誤しつつ、新しい挑戦ができる喜びも感じています。

※インタビュー抜粋のため、誌面より一部文章を改変しております。

■日向坂46清水理央が誌面初登場

同号には、日向坂46の正統派ミューズ、清水理央が初登場。

舞台はどこか懐かしさを感じる和風の一軒家。今回は彼女の「圧倒的な美」にフォーカスし、その魅力をストレートに表現した。思わず目を引く凛とした表情の美しさと、溌溂とした明るい笑顔。そんな彼女の持つ振り幅の広さを1枚1枚のカットに詰め込んだ。

日向坂46の最新シングル「クリフハンガー」の選抜入りも果たし、今まさに覚醒の時を迎えている彼女。その輝きを余すところなく収めた、至高の撮りおろし10ページをお見逃しなく。

■私立恵比寿中学の仲村悠菜が限定版の表紙に登場

『アップトゥボーイ vol.359』は、通常版に加えセブンネット限定版も発売。私立恵比寿中学の仲村悠菜がソログラビア10ページとともに、限定表紙を単独で飾る。

1月23日公開の映画『恋愛裁判』に出演し、女優としても大きな注目を集めている仲村悠菜。今回は映画公開を控えた彼女の演技面でのポテンシャルを引き出すべく、昭和レトロな映画館を舞台に撮影を敢行。女優としての息遣いを感じさせる、ドラマチックでまさに映画のワンシーンのようなグラビアに仕上がった。

なお同号には、乃木坂46の佐藤璃果、僕が見たかった青空の宮腰友里亜、上西怜らも登場する。

■書籍情報

2026.01.23 ON SALE

『アップトゥボーイ vol.359』（2026年3月号）

■関連リンク

『アップトゥボーイ』OFFICIAL SITE

https://www.wani.co.jp/utb/

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/

■【画像】『アップトゥボーイ Vol.359』裏表紙

■【画像】『アップトゥボーイvol.359』セブンネット限定版表紙＆裏表紙