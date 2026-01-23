¥¸¥§¥·ー¤È¤Î¡ÈÆ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥Ó¡É¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥«¥ë¥Þ¤È¾Ð´é¤Ç¸ªÁÈ¤ß¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡ÖÍðÆ®¥·ー¥ó¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¢£¥É¥é¥Þ¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·ー¤È¥«¥ë¥Þ¤ÎµÓÄ¹¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
ÇÐÍ¥¤Î¥«¥ë¥Þ¤¬SixTONES¥¸¥§¥·ー¤È¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ë¥Þ¤¬¡Ö¥¸¥§¥·ー¤È¥«¥ë¥ÞÆ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥Ó¡£¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê·ö²Þ¤·¤¿¸å¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥â¥¹¥°¥êー¥ó¤Î¹´ÃÖ½ê¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢²°¾å¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2ÏÃ¤Ç¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡ÖÍðÆ®¥·ー¥ó¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£