高市総理の電撃解散に背中を押される形で野党第一党とかつての与党が手を組み、誕生した「中道改革連合」。さきほど新潟市内で旧立憲と公明の県トップらが初会合を開き、決戦へ向けて結束を確認しました。



23日午後5時。

一堂に会したのは、西村智奈美前県連代表をはじめとする旧立憲関係者と公明党県本部代表の市村浩二県議たち。



■立憲民主党県連 西村智奈美前代表

「私たちも中道改革連合という旗の下で結集し、精いっぱい全力でこの選挙を戦い、必ず勝ち抜くことを誓っている。どうぞご指導をいただきながら･･･。」



■公明党 市村浩二県本部代表

「中道改革連合を全面的に支援すると機関決定している。全力で応援するということをしっかり今日は伝えに来た。」



今回、衆院選の焦点のひとつが『公明票』が機能するかどうかです。

『公明票』とは公明党の支持母体・創価学会の組織票を指し、1選挙区で1万票を超えるとされます。



26年間 自民党を後押ししてきた公明票が、中道の候補に振り向けられるのか。



■公明党 市村浩二県本部代表

「自公で私たち(選挙を)やってきたなかで思いはあるが、やはりしっかり勝っていくことが大事。」



こう述べながら、結束を誓いました。