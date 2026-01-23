1/24、25開催のサントリーHGに大阪エヴェッサ所属の高橋快成さんがゲスト出演

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、1月24日（土）と25日（日）におおきにアリーナ舞洲にて開催されるSVリーグ第12節 東レアローズ静岡戦で行われるイベントを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

プロバスケットボールチームでBリーグに所属する大阪エヴェッサとの同日開催となる今節。2日間にわたり、さまざまなイベントが開催される。

24日（土）のGAME1では、大阪エヴェッサ公式ガールズパフォーマンスユニット「BT（ビーティー）」がハーフタイムに登場し、パフォーマンスを披露する。続く25日（日）のGAME2は、大阪エヴェッサ所属のバスケットボール選手 高橋快成さんがハーフタイムでサーブチャレンジやサインボールの投げ込みを実施。さらに、GAME2の始球式には箕面市長の原田亮さんが登場する。

また、SUNBIRDS場外ステージでは両日ともに15:00からスペシャルイベントを開催。サントリーの前監督である山村宏太さんと松永理生アシスタントコーチによるトークショーや写真撮影会、チームのマスコットキャラクターであるスーパーサンバーズくんとムーンバーズくんや、SUNBIRDS CASTの写真撮影会などが行われる。

その他、来場者プレゼントとして先着2,000名に全20種の選手ステッカーをランダムで配布するなど、イベントが目白押しとなっている。