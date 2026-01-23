¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦Âç¶õ¥¹¥Ð¥ë¡¢¸åÇÚ¤ÎÉÄ»ú¤¬ÆÉ¤á¤º¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¡Ö¤³¤ì¤Ï¼º¸À²¦w¡×¡Ö¥ê¥ª¥Êµã¤¯¤¾¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦Âç¶õ¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø2026Ç¯ Âè4²ó Âç³ØÆþ³Ø ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¡Ù¤ËÄ©Àï¡£¸åÇÚ¤ÎÌ¾Á°¤ò¥ÉËº¤ì¤¹¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸åÇÚ¤ÎÉÄ»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤Âç¶õ¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¡Ê12¡§22¤´¤í¡Ë
¡¡¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤òÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÉ÷¤Ë½ÐÂê¡£Æ±»öÌ³½ê¤Î¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¤äÇî°á¤³¤è¤ê¤µ¤ó¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢100ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¤â22Æü¤ÎÇÛ¿®¤ÇËÜ¥Æ¥¹¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢2ÌäÌÜ¤ÎÌäÂêÊ¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¸åÇÚ¡¦¶Áºé¥ê¥ª¥Ê¤µ¤ó¤ÎÉÄ»ú¡È¶Áºé¡É¡Ê¤¤¤µ¤¡Ë¤¬ÆÉ¤á¤º¡Ö¥ê¥ª¥Ê¤ÎÉÄ»ú¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¤ó¤À¡©¤¤ç¤¦¤µ¤¡©¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ù¤¨ÏÆ´À½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤ÎÉÄ»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¼º¸À²¦w¡×¡Ö¥ê¥ª¥Êµã¤¯¤¾¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¡ÖÌäÂêÊ¸¤Ç¥Ñ¥Ë¤¯¤ë¤Ã¤Æw¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¶õ·Ù»¡°Æ·ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSubaru Ch. Âç¶õ¥¹¥Ð¥ë¡×
