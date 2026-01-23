Northern19、ツアー＜FIVE FLESH＞第一弾ゲスト発表にSHANK、G4N、Dizzy Sunfistなど6組
Northern19が2月25日、EP『FIVE FLESH』をリリースする。同EPを携えて行われる全国ツアー＜Northern19 “FIVE FLESH tour”＞の第一弾ゲストアーティストが発表となった。
第一弾として発表されたのは、ツアー初日となる2月27日の千葉LOOK公演から、4月19日の札幌KLUB COUNTERACTION公演までの全9公演。初日の千葉LOOKと3月1日のF.A.D YOKOHAMA公演にSHANKの出演が決定したことをはじめ、GOOD4NOTHING、Dizzy Sunfist、KNOCK OUT MONKEY、39degrees、SHEll’SLEEPといったNorthern19と所縁の深いバンドが各地に名を連ねた。
■＜Northern19 “FIVE FLESH tour”＞
▼2026年
2月27日(金) 千葉LOOK
w/ SHANK
3月01日(日) F.A.D YOKOHAMA
w/ SHANK
3月20日(金) 神戸 太陽と虎
w/ KNOCK OUT MONKEY
3月27日(金) 仙台 enn 2nd
w/ SHEll’SLEEP
3月29日(日) 八戸 LIVE HOUSE FOR ME
w/ SHEll’SLEEP
4月11日(土) 広島 cave-be
w/ Dizzy Sunfist
4月12日(日) 岡山 CRAZYMAMA 2ndROOM
w/ Dizzy Sunfist
4月16日(木) GUNMA SUNBURST
w/ 39degrees
4月19日(日) 札幌 KLUB COUNTERACTION
w/ GOOD4NOTHING
5月08日(金) KYOTO MUSE
5月10日(日) 松山 double u-studio
5月16日(土) 水戸 LIGHT HOUSE
5月22日(金) 静岡 UMBER
5月24日(日) 福岡 LIVE HOUSE OP’s
5月29日(金) 金沢 van van V4
5月31日(日) 大阪 LIVE HOUSE ANIMA
6月17日(水) 名古屋 新栄シャングリラ
6月19日(金) 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
6月26日(金) 渋谷 WWW X
※全公演対バンあり
▼チケット
前売：￥4,200(+1Drink)
ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?lcd=21916
イープラス：https://eplus.jp/northern19/ ※八戸・仙台の2公演のみ
■EP『FIVE FLESH』
2026年2月25日発売
WRIN-029 ￥1,500(＋税)
▼TRACK LIST
1.NO GRAVITY
2.FIND MY WAY
3.DRAMATIC
4.WITH BROKEN HEART
5.EVERGREEN
