ワイドよりこっちかも！【GU】40・50代に似合う♡「フレアパンツコーデ」

ジーンズのようなカジュアルなパンツを大人コーデに取り入れるなら、シルエットも重要なポイント。ラフに見えすぎず、上品に着こなしやすいものを選びたいところです。さらに美脚見えも狙いたい40・50代におすすめなのは、フレアジーンズ。今回は【GU（ジーユー）】のフレアジーンズを使った、おしゃれスタッフさんの着こなしを紹介します。

コンパクトカーデとの組み合わせで好バランスに

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

おすすめのフレアジーンズは、バギーシルエットでこなれて見えるバランスが魅力。膝下から自然に広がるフレアラインで、スッキリ見えも叶いそう。とくにコンパクトなカーデと合わせると、上下にメリハリが生まれて好印象に。チュニックブラウスをレイヤードしても重たく見えにくく、美脚を意識した大人の着こなしが楽しめます。

モノトーン合わせでカジュアルコーデも大人顔に

フレアジーンズは、選ぶ色味や合わせるアイテム次第で印象をぐっと大人寄りにシフト可能。モノトーンでまとめれば、落ち着いた雰囲気に。シルエットにメリハリがあるからこそ、シンプルな無地トップスでもサマ見えが狙えます。無理なく今っぽさを楽しみたい大人におすすめの着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M