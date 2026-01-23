「娘との恋バナは楽しい！」と思っていたら「ねぇ、、、」思春期の娘に言われて『ハッとしたこと』

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

A子さんには中学1年生になる娘さんがいて、クラスで好きな男子ができたと嬉しそうに教えてくれたそうです。A子さんも嬉しくなって、旦那さんに共有すると、娘さんから思わぬ一言が──。

娘と恋バナ

中学1年生の娘が、クラスに好きな男の子ができたと、嬉しそうに私に教えてくれました。

「えー、どんな子なの？」「どうゆうところが良いと思ったの？」私の質問に照れながらも嬉しそうに答えてくれる娘が可愛らしく見えたのです。娘と恋バナできたのが嬉しくて、その日の夜、帰宅した夫にこの出来事を話していました。

お父さんNG？

するとある日、娘から「ねぇ、お父さんにあのこと言ったでしょ！？」と怪訝そうな顔で聞かれ、私は「あのこと？」とキョトン顔。

「だからぁ、好きな人！」そう言われ、私は「あぁ！ 少しだけ話したよ！」と言うと、娘は「お母さんだから話したのに。お父さんに何でも共有するの、いい加減やめてくれない！？」と怒られてしまいました。

夫はわざわざ娘に「好きな人できたんだって？」と聞いてきたそうです。「もっとオブラートに包んで聞けば良いのに」と私は思ってしまいましたが、娘の言葉にハッとさせられました。