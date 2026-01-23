＜SATANIC CARNIVAL’26＞、出演全40組を一挙公開
＜SATANIC CARNIVAL’26＞が6月6日(土)および7日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホールにて開催される。同フェスの全出演ラインナップが一挙公開となった。
発表されたのは、オープニングアクトを含む40バンド。04 Limited Sazabys、10-FEET、Age Factory、バックドロップシンデレラ、dustbox、ENTH、FC FiVE、Fear, and Loathing in Las Vegas、FOMARE、THE FOREVER YOUNG、花冷え。、ハルカミライ、HERO COMPLEX、HEY-SMITH、HIKAGE、Ken Yokoyama、knosis、マキシマム ザ ホルモン、Maki、MAYSON’s PARTY、MONGOL800、OVER ARM THROW、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SCAFULL KING、サバシスター、SHADOWS、SHANK、She’ll Sleep、SiM、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、四星球、Suspended 4th、打首獄門同好会、View From The Soyuz、w.o.d.、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、Launcher No.8 (オープニングアクト)、カライドスコープ(オープニングアクト)といったシーンを支えてきたつわものや、これからのシーンを支えるであろう若手が一堂に会する。
2日間の日割り等の詳細は後日発表される予定だ。チケットのSATANIC.ENT先行受付は本日1月23日19:00より。オフィシャル1次先行は2月6日19:00から。
＜SATANIC CARNIVAL’26＞は幕張メッセ9-11ホールが大規模改修のため、会場が1-3ホールへ。会場レイアウトは、大きな1フロアに3ステージが設けられるなど、ステージ構成等が変更となる。
■＜SATANIC CARNIVAL’26＞
6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール
6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール
▼出演バンド (A〜)
04 Limited Sazabys
10-FEET
Age Factory
バックドロップシンデレラ
dustbox
ENTH
FC FiVE
Fear, and Loathing in Las Vegas
FOMARE
THE FOREVER YOUNG
花冷え。
ハルカミライ
HERO COMPLEX
HEY-SMITH
HIKAGE
Ken Yokoyama
knosis
マキシマム ザ ホルモン
Maki
MAYSON’s PARTY
MONGOL800
OVER ARM THROW
Paledusk
ROTTENGRAFFTY
SCAFULL KING
サバシスター
SHADOWS
SHANK
She’ll Sleep
SiM
SPARK!!SOUND!!SHOW!!
四星球
Suspended 4th
打首獄門同好会
View From The Soyuz
w.o.d.
ヤバイTシャツ屋さん
山嵐
[OA] Launcher No.8
[OA] カライドスコープ
▼チケット
【SATANIC.ENT チケット先行】
受付期間：1/23(金)19:00〜1/27/(火)23:59
受付URL：https://carnival.satanic.jp/
【オフィシャル1次先行】
受付期間：2/6(金)19:00〜2/15/(日)23:59
