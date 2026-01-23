日本維新の会の浦上なな氏（25）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が今年1月まで活動していたアイドルグループからの“異例”の応援に応えた。



【写真】アイドル時代の浦上氏 出馬発表1週間前には生誕イベントで華麗にダンス

浦上氏は「松浦奈々」の名義で、アイドルグループ「dela」で活動をしていた。今月15日には自身の生誕祭イベントを無事終えていた。しかし約1週間後の21日には、運営から「本日2026年1月21日（水）を持ちまして松浦奈々はdelaの活動を終了し、双方合意の上、名古屋美少女ファクトリーとの契約も解除となります」と突然の卒業が発表。翌22日には、日本維新の会から衆議院議員選挙に立候補することが発表された。



delaの公式Xアカウントでは23日に「元delaメンバーの浦上なな(dela9期生松浦奈々)さん(25歳)が、本日名古屋市内記者クラブにて記者会見に出席し、第51回衆議院議員総選挙に立候補を表明いたしましたのでお知らせさせていただきます」と卒業生の“異例”の政治家デビューを祝福した。



浦上氏も古巣の応援ポストを引用する形で「私は大学時代から約5年間、delaというアイドルグループで活動してまいりました。ファンの皆さまの温かい応援に心から感謝しています。アイドル活動で培った経験を活かし、生活に困っている方や、頑張っても報われないと感じている方がいる現状に向き合い、少しでも力になれるよう取り組みます！」と応えていた。



（よろず～ニュース編集部）